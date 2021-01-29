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Директор водоканала в Петербурге забрал премии подчиненных на 5,8 млн рублей

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В Санкт-Петербурге директор филиала городского «Водоканала» злоупотреблял должностными полномочиями, забирая себе премии подчиненных. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 29 января.

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По данным телеканала, директор «Водоканала» поручил своему заместителю забирать у руководителей подведомственных управлений премии, которые поступали им на карту, и передавать ему. В противном случае директор пригрозил привлечь их к дисциплинарной ответственности и уволить.

С середины ноября 2019 года по февраль 2020-го мужчина в общей сложности получил 5,8 млн рублей.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Кузнецове. В его отношении возбуждено уголовное дело, устанавливаются соучастники преступления. Кузнецову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Накануне в пресс-службе прокуратуры Магаданской области сообщили, что шеф-повара пищеблока Магаданской областной больницы приговорили к условному сроку — 3,5 года — по делу о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.

В 2018–2019 годах женщина обманывала руководство больницы, обеспечивая начисление подчиненным ей сотрудникам пищеблока надбавок. После получения выплат работники отдавали ей деньги. Таким образом, она причинила бюджету больницы ущерб на общую сумму 455 тыс. рублей.

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