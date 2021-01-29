Взрыв прогремел в жилом доме в Австрии

Взрыв прогремел в жилом доме в общине Лангенцерсдорф в Австрии. Об этом 29 января сообщает портал Noen.at.

Сильный хлопок произошел около 08:00 (10:00 мск). Несколько этажей здания и крыша обрушились. На месте происшествия работают два вертолета.

Информация о числе пострадавших и причинах произошедшего на данный момент не сообщается.

Ранее, 29 января, произошел пожар в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте. В результате погибли четыре человека. Причины возгорания пока не уточняются.