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Пиротехники МЧС РФ обнаружили в Карабахе около 15,5 тыс. боеприпасов

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Пиротехниками МЧС России в Нагорном Карабахе обнаружено почти 15,5 тыс. боеприпасов, говорится на сайте ведомства 29 января.

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«Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе. Ими обследована территория площадью более 123 га и обнаружено около 15,5 тыс. взрывоопасных предметов», — следует из сообщения.

Среди найденных в Мартунинском (ранее — в Аскеранском) районе боеприпасов уже насчитывается более 6,8 тыс. артиллерийских снарядов и 3,4 тыс. патронов различного калибра, а также более 730 минометных мин и свыше 1,1 тыс. гранат. В районе работает пиротехническая группа центра МЧС «Лидер».

Только за 28 января пиротехниками обнаружено 115 взрывоопасных предметов, информация о которых поступила от местного населения, отметили в МЧС.

Параллельно продолжается разминирование у населенного пункта Афатли Агдамского района, где пиротехники обследовали уже порядка 13 га, обнаружили и обезвредили 395 взрывоопасных предметов, в их числе 100 противотанковых и 196 противопехотных мин, а также 98 гранат.

Специалисты ведомства ведут очистку территории совместно с азербайджанскими коллегами в ручном режиме и при помощи двух машин разминирования MV-4, доставленными из Москвы.

Кроме того, уточнили в российском МЧС, в рамках сотрудничества МЧС России и МЧС Азербайджана продолжаются теоретические и практические занятия с пиротехниками республиканского МЧС, на которых сотрудники 40-го РЦПС Ногинского СЦ МЧС России рассказывают о конструктивных особенностях ВОП и демонстрируют принципы их действия и способы обезвреживания на макетах.

Ранее, 18 января, сообщалось, что МЧС РФ направило в Азербайджан дополнительную группу пиротехников для разминирования территории Нагорного Карабаха. В группу вошли специалисты центра МЧС «Лидер», а также Ногинского спасательного центра.

Специалисты приступили к разминированию населенных пунктов в Агдамском, Мартунинском и Аскеранском районах.

11 января по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана по реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, подписанному 9 ноября 2020 года.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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