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Тверские школьники помогут пожилым людям записаться на вакцинацию

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Участники конкурса среди школьников «Большая перемена» в Тверской области присоединились к марафону «Подружись с антителами». В его рамках дети и подростки сочиняют стихи на тему вакцинации и размещают их в соцсетях с хештегами #ПодружисьСАнтителами #БольшаяПеремена #МЫВМЕСТЕ.

Кроме того, школьники подключились к всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой». Волонтеры рассказывают гражданам, в том числе и пожилым людям, о местах, где можно сделать прививку от COVID-19, и помогают в прививочных пунктах.

В частности, волонтеры, передавая продукты и товары первой необходимости, предлагают пенсионерам свою помощь в записи на вакцинацию. Если нужно, они уточняют номер полиса ОМС и желаемый пункт вакцинации, записывают на прививку.

В акции участвуют добровольцы с медицинским образованием, волонтеры, школьники в возрасте 15-18 лет. Вся работа организована с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Как уточняют «Тверские ведомости», по данным на 28 января 10,5 тыс. жителей Тверской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. Всего в регионе развернуто 30 прививочных пунктов.

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