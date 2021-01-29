В Москве школьника госпитализировали после избиения одноклассником

Ребенка госпитализировали после избиения одноклассником около здания школы в центре Москвы. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу, 29 января.

Отмечается, что в полицию из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступила телефонограмма о том, что 28 января одноклассник избил 11-летнего мальчика. В результате ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по данному факту. Иных подробностей не приводится.

В декабре 2020 года в поселке Заводской в Приморье сверстница избила 13-летнюю школьницу после «выяснения отношений» на последнем уроке. Видео конфликта появилось в соцсетях.

Региональное УМВД установило личности участниц конфликта и провело проверку. По поручению детского омбудсмена края Ольги Романовой с учителями и родителями школьников провели профилактическую работу, было организовано совместное занятие на тему буллинга.