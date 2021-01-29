Адвокат рассказал о работе Ефремова в швейном цехе колонии

Артист Михаил Ефремов в исправительной колонии получил работу в швейном цехе. Об этом 29 января сообщил адвокат артиста Петр Хархорин.

Юрист отметил, что к актеру, отбывающему наказание за ДТП со смертельным исходом, хорошо относятся руководство колонии и остальные заключенные.

«На днях я посетил Михаила Олеговича в колонии. Когда я спросил его, чем он там занимается, он мне ответил, что работает Зевсом, то есть укрощает молнии. Так он назвал свою работу в швейном цеху, где прикрепляет к молниям замки, так называемую собачку», — цитирует «РИА Новости» слова Хархорина.

Также юрист опроверг новости о том, что жена Михаила Ефремова Софья Кругликова пытается получить доступ к банковской ячейке артиста. По словам Хархорина, жена актера давно имеет доступ к деньгам. Сведения о разводе пары юрист назвал слухами.

Хархорин добавил, что обсудил с Ефремовым содержание кассационной жалобы, она будет направлена в суд на следующей неделе.

В начале июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения сел за руль в Москве и выехал на встречную полосу, где его автомобиль протаранил другую машину. Ее водитель Сергей Захаров умер в больнице.

В результате громкого судебного процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, позже этот срок был снижен до 7,5 лет.