Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Прощание с Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре
Общество
Выпускной экзамен для не идущих в вузы будет составлен из заданий ЕГЭ
Мир
Китай запустил вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Взрыв прогремел в жилом доме в Австрии
Общество
Медики рассказали о состоянии министра культуры Алтайского края после ДТП
Общество
В Москве спрогнозировали сроки массовой диспансеризации
Общество
Ростех начал испытания первого российского двигателя для легких вертолетов
Общество
Адвокат рассказал о работе Ефремова в швейном цехе колонии

Хмарина назначили генеральным директором «РусГидро» на пять лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет директоров российской энергетической компании «РусГидро» назначил Виктора Хмарина на должность председателя правления — генерального директора компании сроком на пять лет. Об этом сообщила в пятницу, 29 января, пресс-служба компании.

За чужой счет: как будут финансировать новые ТЭС на Дальнем Востоке
Почему промышленники не хотят оплачивать электрификацию БАМа и Транссиба

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Хмарин работает в «РусГидро» с марта 2015 года. Он пришел в компанию на должность заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В 2019 году вошел в состав правления компании. В сентябре 2020 года стал заместителем генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию, затем членом правления и первым заместителем генерального директора «РусГидро».

В ноябре 2020 года Хмарин был назначен исполняющим обязанности председателя правления — генерального директора компании.

«РусГидро» — одна из крупнейших российских энергетических компаний. Она владеет большинством гидроэлектростанций страны.

В начале ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Шульгинова, занимавшего ранее должность генерального директора «РусГидро», министром энергетики РФ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021