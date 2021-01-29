Хмарина назначили генеральным директором «РусГидро» на пять лет

Совет директоров российской энергетической компании «РусГидро» назначил Виктора Хмарина на должность председателя правления — генерального директора компании сроком на пять лет. Об этом сообщила в пятницу, 29 января, пресс-служба компании.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Хмарин работает в «РусГидро» с марта 2015 года. Он пришел в компанию на должность заместителя генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности. В 2019 году вошел в состав правления компании. В сентябре 2020 года стал заместителем генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию, затем членом правления и первым заместителем генерального директора «РусГидро».

В ноябре 2020 года Хмарин был назначен исполняющим обязанности председателя правления — генерального директора компании.

«РусГидро» — одна из крупнейших российских энергетических компаний. Она владеет большинством гидроэлектростанций страны.

В начале ноября 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Шульгинова, занимавшего ранее должность генерального директора «РусГидро», министром энергетики РФ.