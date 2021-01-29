Женщина с двумя дочерями отравились газом в Саратове

В Саратове с отравлением продуктами горения госпитализирована женщина с двумя малолетними детьми. Инцидент произошел 28 января в квартире в Заводском районе города.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное СУ СКР, вечером женщина пожаловалась мужу на плохое самочувствие. Их дочери полутора и трех лет спали в комнате. Мужчина вызвал скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации в связи с подозрением на отравление окисью углерода.

Во время проверки квартиры выяснилось, что в кухне установлен проточный газовый водонагреватель. Перед этим он был включен.

25 января сообщалось, что в Пермском крае в городе Березники трое рабочих погибли в результате утечки газа. Еще один доставлен в реанимацию. Все они проживали в строительном вагончике. Утечка произошла из газового баллона, находившегося в помещении.