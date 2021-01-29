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Названы самые популярные у россиян туры на 23 февраля и 8 марта

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Российские туристы собираются отметить 23 февраля и 8 Марта, отправившись в Москву или Санкт-Петербург, либо на море. Об этом сообщает сервис планирования путешествий OneTwoTrip в пятницу, 29 января.

Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили, что в списке популярных направлений, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, также преобладают города российского юга и Турции, пишет «РИА Новости».

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В конце февраля россияне отдыхают с 21-е по 23-е число. Лидером по поисковым запросам на перелеты в оба конца в эти даты стала столица: билеты туда ищет каждый пятый путешественник. Перелет в среднем стоит 5 тыс. рублей.

В Сочи можно отправиться в среднем за 9,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербург — за 5,6 тыс. рублей.

Также пользуются спросом Калининград, куда можно поехать в среднем за 5,7 тыс. рублей, Симферополь — 7,4 тыс. рублей, Казань — 5,5 тыс. рублей, Стамбул — 13,6 тыс. рублей, Минеральные Воды — 6,3 тыс. рублей, Екатеринбург и Краснодар — по 5,6 тыс. рублей.

В мартовские выходные и следующий за ними Международный женский день граждане России будут отдыхать три дня — с 6 по 8 марта. Список городов, в которых туристам хотелось бы встретить этот праздник, совпадает с тем, где они хотят провести 23 февраля. Однако место Екатеринбурга заняла Махачкала.

В новогодние праздники наиболее популярными маршрутами для отдыха у россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

В среднем авиабилет по России в одну сторону стоил 5,8 тыс. рублей, что на 13% ниже, чем в 2020 году.

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