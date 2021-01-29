Медики рассказали о состоянии министра культуры Алтайского края после ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков после ДТП с грузовиком были направлены в краевую больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 января.

В приемном отделении медучреждения рассказали, что Кубрина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, Безрукова и Зыков направлены на амбулаторное лечение, пишет ТАСС. Добавляется, что в результате аварии Безрукова получила переломы, Зыков — ушиб.

Авария произошла ранее в этот день на трассе Барнаул–Бийск в Троицком районе.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что ДТП произошло около 11:25 (7:25 мск). По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известно, что министр и ее подчиненные направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.