Число погибших ДТП сократилось на дорогах Ставрополья в 2020 году

В 2020 году на дорогах Ставропольского края зафиксировано более 2,5 тыс. аварий. В правоохранительных органах отметили сокращение числа погибших и раненых.

Итоги года подвели в рамках заседания коллегии ГУ МВД по Ставропольскому краю. По данным врио начальника ведомства Дмитрия Вельможко, комплексный подход к повышению безопасности на дорогах позволил сократить число жертв ДТП. За год на дорогах погибли 350 человек, еще около 3 тыс. человек были травмированы. Об этом сообщает NewsTracker.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отмечено сокращение числа погибших на 4,1% по сравнению с 2019 годом. Число пострадавших сократилось на четверть. Также отмечено сокращение количества ДТП с участием детей на 28,4%.