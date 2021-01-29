Ростех начал испытания первого российского двигателя для легких вертолетов

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), которая входит в «Ростех», начала испытания первого российского двигателя ВК-650В, предназначенного для легких вертолетов Ка-226Т и «Ансат-У». Об этом сообщила в пятницу, 29 января, пресс-служба госкорпорации.

«Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро. Результатом станет первый в России серийный двигатель для легких вертолетов, таких как «Ансат-У» и Ка-226Т», — рассказал индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Отмечается, что программа испытаний состоит из четырех этапов. На первом этапе двигатель впервые запустили, оценили его ключевые параметры и наладили совместную работу стенда и двигателя. По итогу этапа были проанализированы параметры и состояние образца и составлены его технические характеристики, а также подтверждена возможность его использования в составе вертолета.

«Современные подходы к проектированию и изготовлению двигателя, в том числе применение 3D-печати, позволили изготовить демонстратор и приступить к испытаниям в намеченные сроки», — отметил Сердюков.

С помощью 3D-печати были изготовлены детали, из которых состоит 12% двигателя. Это позволило ускорить производство демонстратора, отметили в госкорпорации.

Новый двигатель предназначен для использования на вертолетах класса Ка-226Т. Однако он может быть модифицирован под «Ансат-У», VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. Сертификат типа на двигатель планируется получить в 2023 году.

В августе 2020 года ОДК представила на форуме «Армия-2020» первый опытный образец перспективного двигателя ПДВ-4000 для вертолетов и самолетов. Двигатель планируют собрать к 2025 году.