Выпускной экзамен для не идущих в вузы будет составлен из заданий ЕГЭ

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для одиннадцатиклассников, которые не поступают в вузы в текущем году, пройдет по заданиям, основанным на контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом (задания 1-24) по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку. Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня», — говорится в публикации.

25 декабря 2020 года стало известно, что досрочный период проведения единого государственного экзамена в 2021 году отменяется в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Кроме того, было отменено проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.

В конце ноября сообщалось, что Рособрнадзор не планирует отменять для девятиклассников сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году, но предлагает сократить число сдаваемых предметов.

23 ноября Национальный родительский комитет направил письмо в Минпросвещения с предложением отменить в текущем учебном году обязательную сдачу обоих видов экзаменов. Как пояснили «Известиям» в организации, причиной для такого обращения стало частичное дистанционное обучение, действующее в ряде регионов России, которое отличается по качеству от очной формы обучения.