На мэрию Сыктывкара подали в суд за свалку на берегу реки Сысолы

Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура через суд потребовала от городской администрации устранить свалку на Красной Горе и берегу реки Сысолы. Чиновники должны принять меры до 31 июля.

Свалку обнаружили в микрорайоне Красная гора и в водоохранной зоне реки Сысола и старого устья реки. Во время проверки природоохранной прокураты с участием республиканского минприроды было установлено, что мэрия не принимает никаких мер по ликвидации несанкционированных мест сбора отходов, расположенных в черте города.

Надзорное ведомство решило подать в суд на администрацию Сыктывкара. В итоге заявление природоохранного прокурора было удовлетворено. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Комиинформ».