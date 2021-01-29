На Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев COVID-19

За прошедшие сутки украинские медики зарегистрировали 5181 случай инфицирования коронавирусом. Показатель заболеваемости снизился на 6%. Об этом 29 января в социальных сетях сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов также отметил, что среди заболевших 218 детей и 212 медицинских работников. Умерли от коронавируса 128 человек.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.» — сообщил министр в Facebook.

Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии на Украине достигло 1,2 млн человек, выздоровел примерно 1 млн пациентов, более 22 тыс. человек скончались.

С 8 по 24 января на территории Украины действовали усиленные карантинные ограничения, введенные правительством из-за пандемии коронавируса.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, введенный карантин мягче весеннего. Так, в стране продолжали работу стратегические предприятия и детские сады. Кроме того, в стране работал общественный транспорт и продуктовые магазины. Купить еду в кафе и ресторанах можно было навынос.

Ранее в январе Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19 в страну. При этом он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.