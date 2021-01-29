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В Москве спрогнозировали сроки массовой диспансеризации

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Массовую диспансеризацию в Москве проведут в 2021 году, когда пандемия коронавируса уйдет, заявила 29 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Конечно, 2021 год, я надеюсь, в условиях, когда пандемия уйдет, должен стать годом диспансерного наблюдения за больными другими соматическими заболеваниями, онкологическими больными, ну и, конечно, весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлый год, увы, не могли уделить должного внимания этому направлению», — сообщила Ракова в интервью каналу НТВ, размещенному в соцсети «ВКонтакте» оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, помимо этого предстоит еще бороться с социальными и медицинскими последствиями пандемии. «Вплотную надо заниматься реабилитацией больных коронавирусом, определенным образом динамически следить за их состоянием здоровья на будущее», — сказала Ракова.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в столице улучшается, наблюдается сокращение числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, заявляла она накануне.

По ее данным, на сегодняшний момент привито более 320 тыс. москвичей, ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. горожан, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. человек.

Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.

В Москве вакцинация началась раньше, 5 декабря. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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