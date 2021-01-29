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Две трети работающих россиян назвали себя трудоголиками

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Около 68% работающих россиян считают себя трудоголиками, свидетельствуют данные портала SuperJob.ru, которые в пятницу, 29 января, оказались в распоряжении «Интерфакса».

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Это 0,5% от общего числа россиян в возрасте от 16 до 18 лет

При этом, российские женщины (72%) склонны в большей степени, чем мужчины (63%), считать себя трудоголиками.

Вместе с тем почти каждый третий работающий россиянин (32%) не считает себя трудоголиком.

Также, согласно результатам исследования, чем выше уровень доходов, тем больше желания отдавать работе больше времени.

Согласно результатам исследования, 15% работодателей затрудняются ответить на вопрос, как они воспринимают трудоголизм среди своих подчиненных. Треть работодателей в РФ (32%) полагают, что сотрудники компании должны быть трудоголиками, обратной точки зрения придерживаются больше половины представителей руководства компаний (53%).

Опрос среди работодателей был проведен в январе 2021 года в 139 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Опрос среди экономически активного населения страны был проведен в январе 2021 года в 422 населенных пунктах. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

25 января исследование SuperJob показало, что россиянам для счастья в среднем достаточно 166 тыс. рублей в месяц. Согласно выводам аналитиков, запросы мужчин в среднем на 28% выше, чем женщин: 187 тыс. рублей и 146 тыс. рублей соответственно.

21 января старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов рассказал о способах эффективно накопить деньги.

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