Мужчину завалило снегом во дворе дома на Алтае

В Советском районе Алтайского края мужчина пострадал от схода снежной массы высотой 2 м. Она обрушилась с крыши двухэтажного дома.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Алтайскому краю, спасателям удалось извлечь мужчину. В бессознательном состоянии его отвезли в больницу.

24 января сообщалось, что в Саратове 11-летний мальчик погиб в результате обрушения на него ледяной глыбы с крыши жилого дома. Мэр города Михаил Исаев заявил о необходимости наказать виновных.