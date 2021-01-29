Министр культуры Алтайского края с подчиненными попали в ДТП

Автомобиль, в котором находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков, столкнулся с грузовым автомобилем, сообщило 29 января правительство края.

Министр с подчиненными получили травмы, им оказывают помощь в больнице, говорится в официальном Telegram-канале правительства.

Авария произошла на трассе Барнаул–Бийск в Троицком районе.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем, в котором находилась министр, ее заместители и водитель, которые направлялись в служебную командировку в Бийск.

Видео с места происшествия разместил в Instagram канал «Катунь24». На нем видно, как грузовик лежит на боку, а у легкового автомобиля сильно повреждена передняя часть.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в этот день стало известно об аварии с автобусом на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области. Он врезался в отбойник. В автобусе находились 16 пассажиров и два водителя, пострадали четыре человека — всех их госпитализировали.