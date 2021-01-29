В Японии самолет при посадке выкатился за пределы полосы

Самолет авиакомпании Japan Airlines при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает 29 января ТАСС.

Самолет следовал рейсом из аэропорта Сэндай на северо-востоке Японии в аэропорт Син-Титосэ на Хоккайдо. Cовершив посадку, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, затем его отбуксировали с зоны безопасности ВВП.

Причиной происшествия стал сильный снегопад, значительно ухудшивший видимость. Никто из 32 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В тот же день стало известно, что около 100 рейсов были отменены в Японии из-за сильного снегопада и ветра, сообщило информагентство AniNews. По метеоданным, скорость ветра на самом северном острове Хоккайдо и на севере острова Хонсю составляет 30 м/с, в следующие сутки там ожидается ветер с порывами до 40 м/c, из-за чего две крупнейшие японские авиакомпании — Japan Airlines и All Nippon Airways — отменили 80 своих рейсов со взлетом и посадкой на двух этих островах. Также в регионе ожидается выпадение до 60–70 см снега.

Ранее, 19 января, стало известно о гибели 60 человек при уборке домов от снега. Большинство из погибших были пожилыми людьми. Многие жители самостоятельно очищают крыши от снега, потому что у местных властей не хватает ресурсов на оказание помощи. Правительство страны пообещало оказать экстренную финансовую помощь районам, которым не хватает ресурсов для уборки снега.