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Более 101,1 млн тестов на COVID-19 провели в России

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В России с начала распространения коронавируса провели более 101,1 млн тестов на COVID-19. Об этом сообщила в пятницу, 29 января, пресс-служба Роспотребнадзора.

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Отмечается, что за минувшие сутки было сделано 411 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 643,4 тыс. человек.

Накануне, 28 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России готовится к регистрации новая тест-система, которая способна отличить обычный коронавирус от мутировавшего.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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