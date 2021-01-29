При пожаре в ковидном госпитале в Бухаресте погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре, который произошел утром 29 января в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте. Об этом сообщило агентство AGERPRES.

Отмечается, что в госпитале оказывают помощь заболевшим COVID-19.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат рассказал, что службы получили сообщение о пожаре в 05:00 (06:00 мск). На данный момент пожар ликвидирован. Причины возгорания пока не уточняются.

«В тот момент, когда мы узнаем, в чем причина, появятся результаты. В данный момент мы не будем высказывать предположений, подозрений», — добавил Арафат.

Институт имени Матея Белша является одной из самых крупных клиник Румынии, где лечились пациенты с COVID-19. В корпусе, где произошел пожар, на момент возгорания находились около 100 пациентов, часть из них разместили в приемном покое, часть — на машинах скорой помощи перевезли в другие больницы Бухареста.

На место происшествия прибыл министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску.

27 ноября 2020 года в индийском штате Гуджарат вспыхнул пожар в медицинском учреждении для заболевших COVID-19, в результате пять человек погибли.