В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19

Московские клиники, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19, изучат возможность использования плазмы доноров, вакцинировавшихся от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу, 29 января, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что метод переливания плазмы уже доказал свою эффективность, однако пока не известно, могут ли люди, получившие прививку, также стать донорами.

«С учетом того что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — приводятся слова Раковой на официальном портале мэра Москвы.

Переливание плазмы с антителами к COVID-19 применяется с осени 2020 года. Москва стала первым городом в России, где начали использовать эту терапию. Плазму переливают заболевшим со средней и тяжелой формой COVID-19. Антитела, которые содержатся в плазме, помогают нейтрализовать коронавирус.

На данный момент донорами плазмы могут стать выздоровевшие от COVID-19, если у них отсутствуют хронические заболевания, ВИЧ, а также гепатиты B и C.

Ранее, 10 января, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уже 10,5 тыс. москвичей сдали плазму для людей, которые болеют COVID-19.

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