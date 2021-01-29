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В АТОР выразили уверенность в результативном туристическом сезоне

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Рисков срыва нового летнего туристического сезона в России из-за пандемии нового коронавируса в 2021 году нет, заявил в пятницу, 29 января, вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский.

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«Мы уверены, что сезон состоится. Никаких рисков не видим. Сейчас на фоне того, что мы увидели резко восстановившийся спрос, можно говорить, что ситуация нормализирована, кризис пройден. И сейчас можно уверенно говорить, что летний сезон точно состоится, он будет <…> качественный, с хорошим результатом», — сообщил он в беседе с ТАСС.

В ассоциации отметили всплеск раннего бронирования туров по стране, в частности на черноморское побережье, что связано с началом массовой вакцинации от коронавируса и постепенным снятием ограничений, введенных ранее из-за пандемии.

По словам Уманского, рост спроса говорит о восстановлении чувства стабильности и уверенности у людей в том, что наконец можно планировать свой отдых.

Около 90% от всего объема летних продаж приходятся на черноморское побережье, уточнил вице-президент АТОР. В Краснодарском крае лидерами по показателям раннего бронирования являются Сочи, Анапа и Геленджик, в Крыму — курорты Ялта и Алушта, Евпатория и Феодосия. Также отмечен спрос и на другие направления, условно относящиеся к внутреннему туризму, например курорты Абхазии. Популярностью пользуется и азовское побережье, но отдых там бронируют позже.

Популярны при раннем бронировании оздоровительные курорты Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск, добавил Уманский.

Он добавил, что большая доля сограждан будет отдыхать летом на черноморском побережье и, хотя популярная у сограждан Турция открыта, «ажиотажного экстраспроса», как в прошлом году, туроператоры не ожидают.

Ранее в этот день в АТОР напомнили, что в январе сразу три страны объявили, что открыты для путешественников, привитых от коронавируса, — Сейшельские острова, Исландия и Румыния. Туристы, прибывающие в эти страны, должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Ожидается, что границы для иностранных гостей, привитых от коронавируса, вскоре откроют Кипр и Маврикий. Другие страны обсуждают условия неограниченного или менее ограниченного въезда тех, кто привит от коронавируса, — это Израиль, Греция, Испания, Эстония, Дания и Польша.

В Венгрии изучают схему въезда вакцинированных от COVID-19 туристов — им разрешат получить доступ в страну через приложение, если они докажут свой привитый статус.

Бельгия сообщила, что поддерживает «проверяемый сертификат вакцинации против COVID-19», который будет признан в ЕС или во всем мире. В этом случае туристу не потребуется у вакцинированного путешественника ПЦР-тест или соблюдения двухнедельного карантина.

Ранее, в декабре, в АТОР спрогнозировали долю путешествующих россиян в 2021 году. По прогнозам ведомства, около 40% граждан РФ отправятся в поездки, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

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