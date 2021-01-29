В АТОР выразили уверенность в результативном туристическом сезоне

Рисков срыва нового летнего туристического сезона в России из-за пандемии нового коронавируса в 2021 году нет, заявил в пятницу, 29 января, вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский.

«Мы уверены, что сезон состоится. Никаких рисков не видим. Сейчас на фоне того, что мы увидели резко восстановившийся спрос, можно говорить, что ситуация нормализирована, кризис пройден. И сейчас можно уверенно говорить, что летний сезон точно состоится, он будет <…> качественный, с хорошим результатом», — сообщил он в беседе с ТАСС.

В ассоциации отметили всплеск раннего бронирования туров по стране, в частности на черноморское побережье, что связано с началом массовой вакцинации от коронавируса и постепенным снятием ограничений, введенных ранее из-за пандемии.

По словам Уманского, рост спроса говорит о восстановлении чувства стабильности и уверенности у людей в том, что наконец можно планировать свой отдых.

Около 90% от всего объема летних продаж приходятся на черноморское побережье, уточнил вице-президент АТОР. В Краснодарском крае лидерами по показателям раннего бронирования являются Сочи, Анапа и Геленджик, в Крыму — курорты Ялта и Алушта, Евпатория и Феодосия. Также отмечен спрос и на другие направления, условно относящиеся к внутреннему туризму, например курорты Абхазии. Популярностью пользуется и азовское побережье, но отдых там бронируют позже.

Популярны при раннем бронировании оздоровительные курорты Кавказских Минеральных Вод — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск, добавил Уманский.

Он добавил, что большая доля сограждан будет отдыхать летом на черноморском побережье и, хотя популярная у сограждан Турция открыта, «ажиотажного экстраспроса», как в прошлом году, туроператоры не ожидают.

Ранее в этот день в АТОР напомнили, что в январе сразу три страны объявили, что открыты для путешественников, привитых от коронавируса, — Сейшельские острова, Исландия и Румыния. Туристы, прибывающие в эти страны, должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Ожидается, что границы для иностранных гостей, привитых от коронавируса, вскоре откроют Кипр и Маврикий. Другие страны обсуждают условия неограниченного или менее ограниченного въезда тех, кто привит от коронавируса, — это Израиль, Греция, Испания, Эстония, Дания и Польша.

В Венгрии изучают схему въезда вакцинированных от COVID-19 туристов — им разрешат получить доступ в страну через приложение, если они докажут свой привитый статус.

Бельгия сообщила, что поддерживает «проверяемый сертификат вакцинации против COVID-19», который будет признан в ЕС или во всем мире. В этом случае туристу не потребуется у вакцинированного путешественника ПЦР-тест или соблюдения двухнедельного карантина.

Ранее, в декабре, в АТОР спрогнозировали долю путешествующих россиян в 2021 году. По прогнозам ведомства, около 40% граждан РФ отправятся в поездки, несмотря на эпидемиологическую обстановку.