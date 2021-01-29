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Скончался нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен
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Скончался нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

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Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает 29 января пресс-служба Института химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал 20 лет.

«Пауль Крутцен был пионером во многих отношениях. Он был первым, кто показал, как деятельность человека разрушает озоновый слой. Открытие причин истощения озонового слоя стало основой для всемирного запрета на озоноразрушающие вещества — уникальный пример того, как фундаментальные исследования, заслужившие Нобелевскую премию, могут напрямую привести к глобальному политическому решению», — приводятся в сообщении слова президента Общества Макса Планка Мартина Стратманна.

Как отмечается, причиной смерти Крутцена стала продолжительная болезнь. У ученого остались жена, две дочери и трое внуков.

Крутцен вместе с коллегами был удостоен Нобелевской премии за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химических процессов, которые вызывают озоновые дыры. Ученый также изучал влияние человеческой деятельности на окружающую среду.

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