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В Москве за последние сутки 6180 человек выздоровели от COVID-19

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За минувшие сутки в Москве от COVID-19 выздоровели 6180 человек. Об этом сообщил в пятницу, 29 января, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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За все время пандемии COVID-19 в Москве вылечились 803 642 человека.

В оперштабе напомнили, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут стать донорами плазмы крови, если у них нет хронических заболеваний, ВИЧ, а также гепатитов B и C.

Накануне, 28 января, заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. По ее словам, сокращается число госпитализаций пациентов с COVID-19.

27 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене ограничений на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений с 23:00 до 6:00 в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

При этом заведения по-прежнему обязаны соблюдать все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Кроме того, в городе перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать сами руководители компаний.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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