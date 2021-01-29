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Евродепутаты назвали двойными стандартами удаление Parler из Apple и Google

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Депутаты Европейского парламента от Болгарии и Бельгии Ангел Джамбазки и Том Вандендрисе раскритиковали решение Apple, Google и Amazon об удалении социальной сети Parler из своих магазинов приложений, назвав это политикой двойных стандартов и злоупотреблением монополией. Об этом в пятницу, 29 января, говорится запросах депутатов в Европейскую комиссию (ЕК), с которыми ознакомился RT.

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«Все три компании заявили, что приложение не соответствует стандартам модерации контента, но на деле мы все наблюдали применение двойных стандартов и нарушение свобод. Технологические гиганты сообща добивались ограничения свободы выражения мнений в интернете и уничтожения конкуренции соцсетей», — отметил Джамбазки.

Он напомнил, что Parler удалили в связи с протестами 6 января около Капитолия в Вашингтоне. Социальной сетью пользовались сторонники бывшего президента США Дональда Трампа. По словам Джамбазки, Twitter и Facebook являются одними из основных «каналов политического маркетинга». Социальные сети заблокировали аккаунты бывшего американского лидера и сделали «всё возможное для саботажа президентской кампании Трампа». Политик почеркнул, что таким образом компании нарушили право граждан на свободу слова.

Вандендрисе заявил, что компании ущемляют свободу рынка. По его мнению, они «прячутся за пользовательскими соглашениями», полностью контролируют доступ к рынку и навязывают клиентам собственные политические установки и взгляды.

«Это хрестоматийный пример «доктрины основных средств», в соответствии с которой компания, обладающая монополией, отказывает в предоставлении услуг», — сообщил он.

Евродепутат призвал ЕК ввести санкции в отношении компаний за «неправомерное поведение».

Ранее, 8 января, Google заблокировала приложение Parler в своем магазине Google Play. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.

10 января Apple убрала Parler из своего онлайн-магазина App Store, заявив, что приложение якобы используют сторонники экс-президента США Дональда Трампа.

В тот же день Amazon отключил сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушения правил обслуживания. Утверждалось, что пользователи сервиса использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия 6 января. 11 января, сервис направил иск к компании Amazon, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства и контрактных обязательств между компаниями.

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