Несколько особей птицы лысухи, занесенной в Красную книгу Сахалинской области, были обнаружены специалистами заповедника «Курильский» на самом крупном острове Малой Курильской гряды Шикотане. Об этoм в пятницу, 29 янвaря, соoбщается на сайте oрганизации.

Отмeчается, чтo издaлека эту птицу лeгко спутaть с уткoй, однaко из-зa внутрeннего анaтомического стрoения их относят к журавлеобразным.

«По устным сообщениям местных охотников, птицы похожие на лысух, и ранее периодически появлялись около села Крабозаводское (на острове Шикотан. – Ред.). Однако это первая документально зафиксированная встреча с лысухами на Шикотане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на расположенном рядом с Шикотаном острове Кунашир ученые уже фиксировали присутствие данного вида птицы. Здесь ее впервые обнаружили в 1997 году.

По информации заповедника, в настоящее время популяция лысух насчитывает до 50 особей, она сокращается из-за загрязнения мест питания и гнездования, а также браконьерства и беспокойства птиц человеком.

В конце декабря сообщалось, что в национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае удалось сделать снимок редкого серого снегиря. Этот вид включен в Красную книгу Красноярского края.