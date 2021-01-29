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Мексика вышла на третье место в мире по числу жертв COVID-19

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Число жертв COVID-19 с начала пандемии коронавируса в Мексике достигло 155 145. Такие данные предоставлены минздравом страны в четверг, 28 января.

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В четверг в стране зафиксировали 1506 случаев летального исхода. По обновленным данным, Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв COVID-19 после США (432,9 тыс.) и Бразилии (221,5 тыс.).

Также отмечается, что общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 1,82 млн, пишет «Интерфакс».

Среди заболевших оказался и президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор. По его словам, болезнь протекает в легкой форме, глава государства следует назначенному лечению.

В свою очередь, президент России Владимир Путин пожелал мексиканскому лидеру скорейшего выздоровления.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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