В Бразилии выявили случаи одновременного заболевания двумя штаммами COVID-19

Случаи одновременного заболевания двумя штаммами COVID-19 выявлены у жителей бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщило агентство Reuters.

Речь идет о двух пациентах в возрасте около 30 лет. У обоих заболевание протекало в легкой и средней форме.

Ученые считают, что речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом. Пока неизвестно, насколько тяжело в подобных случаях заболевание протекает у пациентов из группы риска, пишет агентство 28 января.

Отмечается, что всего специалистам удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди них штаммы с мутацией в S-белке, которые, по мнению исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вариант, впервые обнаруженный в китайском Ухане.

Ранее, 10 января, в Японии впервые выявили случаи заболевания новым штаммом COVID-19 у четырех путешественников из Бразилии. Отмечается, что новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Позднее один из двух новых штаммов коронавируса, появившихся в Бразилии, обнаружили в Великобритании.

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