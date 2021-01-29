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В Дании признали возрождение России в роли военной сверхдержавы

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Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен убежден, что Россия при президентстве Владимира Путина вернула себе статус военной сверхдержавы. Такое мнение он высказал в своей статье для издания Berlingske.

Прицелы и задачи: доля современных вооружений в ядерных силах РФ дошла до 82%
Страна не намерена втягиваться в затратную гонку вооружений, но продолжит укреплять военный потенциал

Экс-министр сделал акцент на обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии. Кроме того, он высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны.

Как отметил Эллеманн-Йенсен, России удается оставаться сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу.

В тоже время автора статьи указал и на слабые места российского ВПК, в частности, военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены.

Однако, по мнению бывшего руководителя датского внешнеполитического ведомства, все недостатки ВПК компенсируются мощью в других областях.

2 ноября британское издание The Economist опубликовало статью, в которой утверждается, что ни одна страна в мире не способна настолько быстро восстановить свой военный потенциал, как это сделала Россия. Автор материала, в частности, обратил внимание на ресурсы, которые были направлены на модернизацию высокоточного оружия, в том числе комплексов «Искандер», ракет «Калибр» и Х-101.

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