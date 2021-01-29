Синоптики рассказали о погоде в Москве на 29 января

Оттепельная погода с мокрым снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе в пятницу, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем воздух в городе прогреется до 1 градуса выше нуля, ночью похолодает до минус 5 градусов.

Скорость юго-восточного ветра достигнет 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметки минус 8 градусов.

Ранее, 28 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в феврале в Москве ожидается мягкая снежная зима с комфортными морозами — до минус 6 градусов днем. По его словам, в Москве и Центральной России в феврале среднемесячная температура воздуха превысит многолетнюю климатическую норму на градус-полтора.