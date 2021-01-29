Специалисты оценили возможность новых всплесков коронавируса в России

Повышение заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время еще возможно, однако это будут небольшие всплески. Об этом рассказали вирусологи, опрошенные РБК.

Так, по словам инфекциониста Евгения Тимакова, весной возможны небольшой подъем заболеваемости как COVID-19, так и ОРВИ, «потому что после зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз». Он добавил, что рост будет «уже не такой взрывной».

В свою очередь доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также считает, что в ближайшие недели будет небольшой всплеск коронавирусной инфекции, однако он отметил, что вряд ли это будут «такие цифры, как в ноябре-декабре».

«Первое, что повлияло на улучшение эпидемиологической ситуации, — то, что мы с COVID-19 живем уже год и с каждым днем количество людей с естественным иммунитетом к вирусу увеличивается», — рассказал эксперт.

Он добавил, что на улучшение ситуации повлияла самоизоляция, дистанцирование и ношение средств индивидуальной защиты, а также «нарастающая вакцинация населения».



Доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев обратил внимание, что после новогодних праздников не произошло роста заболеваемости.

«Каждый год во время зимних каникул заболеваемость респираторными инфекциями снижается, так как люди меньше контактируют друг с другом. Затем в течение недели происходит повышение. Но самое интересное, что прошло уже достаточно много времени, а заболеваемость продолжает снижаться», — рассказал специалист.

Ранее 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

В этот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условие снижения заболеваемости COVID-19. По словам эксперта, волнообразные колебания в суточной заболеваемости прекратятся, когда 60% взрослого населения страны будут вакцинированы.