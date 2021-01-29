Пожар в гараже оставил жителей Олекминска на полдня без автобусов

В Якутии произошел пожар в автобусном гараже города Олекминска, в результате пострадал весь парк машин. Автобусные перевозки приостановлены, сообщается в пятницу, 29 января, на официальном Instagram-аккаунте администрации Олекминского района.

В сообщении отмечается, что до 14:00 (08:00 мск) автобусные перевозки осуществляться не будут, а информация о начале перевозок и график маршрутов будут опубликованы позже.

Информация о возгорании автомобиля в арочном гараже Олекминска поступила 29 января в 00:36 (28 января 18:36 мск).

«На момент прибытия первого пожарного подразделения установлено горение строения. В результате пожара огнем уничтожена одна единица техники и гараж на общей площади 1050 кв. м. Погибших, пострадавших нет. Спасено 24 единицы техники», — сообщается на сайте Государственной противопожарной службы Якутии.

Причины происшествия выясняются, ущерб устанавливается. К тушению пожара привлечены 20 человек личного состава и пять единиц техники.

25 января произошел пожар на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. Тушение возгорания продолжалось около 10 часов.