Петербург запретил въезд в город неэкологичным грузовикам

В Санкт-Петербург запретили въезжать неэкологичным грузовикам. Ограничение распространяется на автомобили весом более 8 т, передает телеканал «Известия».

Топливо должно соответствовать экологическому классу ниже «Евро-3». Мера позволит снизить выбросы вредных веществ.

Петербург — первый регион России, который ввел подобный запрет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.