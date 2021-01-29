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Петербург запретил въезд в город неэкологичным грузовикам

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В Санкт-Петербург запретили въезжать неэкологичным грузовикам. Ограничение распространяется на автомобили весом более 8 т, передает телеканал «Известия».

Топливо должно соответствовать экологическому классу ниже «Евро-3». Мера позволит снизить выбросы вредных веществ.

Петербург — первый регион России, который ввел подобный запрет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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