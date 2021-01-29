Картину Боттичелли «Молодой человек с медальоном» продали за $92 млн

Картина итальянского художника эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли «Портрет молодого человека с медальоном» была продана на аукционе в Нью-Йорке за $92,2 млн, передает телеканал «Известия».

Картина датируется приблизительно 1480 годом. Изначально она оценивалась экспертами не менее чем в $80 млн. Отмечается, что картина стала самой дорогой работой художника эпохи Возрождения, когда-либо выставлявшейся на аукционе.

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