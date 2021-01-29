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Американская актриса Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет

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Американская актриса, обладательница премий «Эмми» и «Тони» Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщило издание Variety в четверг, 28 января.

Ее менеджер Ларри Томпсон рассказал, что во вторник, 26 января, были опубликованы мемуары актрисы. Она очень им радовалась, они были для нее, как украшение личной и профессиональной жизни.

Тайсон играла в театре, снималась в кинофильмах и телевизионных передачах. Тайсон снималась в таких фильмах и сериалах, как советско-американский музыкальный художественный фильм «Синяя птица» (1976), «Жареные зеленые помидоры» (1991), «Благодаря Винн Дикси» (2005) , «Прислуга» (2011), сериал «Как избежать наказания за убийство» (2014 – 2020).

Актриса была одной из 25 чернокожих женщин, отмеченных за их вклад в искусство, развлечения и гражданские права в рамках бала легенд Опры Уинфри 2005 года.

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