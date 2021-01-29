Врач-невролог рассказал о подборе лекарств при головной боли

Головную боль не нужно терпеть, даже если она едва ощутима, лучше сразу принять обезболивающее, посоветовал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Бранд.

По словам специалиста, если головная боль требует частого приема лекарств, то это повод обратиться к врачу.

«Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить», — сказал Бранд.

Он отметил, что самостоятельно подобрать обезболивающее можно для разового приема, в других случаях лучше посоветоваться с врачом.

«Для единичных случаев можно выбрать любой нестероидный противовоспалительный препарат. Это лучший вариант для разового купирования боли. Если требуется частый прием, лучше проконсультироваться со специалистом и выбрать обезболивающий препарат конкретно для себя, потому что универсальных препаратов от головной боли не существует», — пояснил врач.

Бранд предупредил, что иногда сам прием препаратов может стать причиной головной боли. По его словам, существует так называемая абузусная головная боль, «или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих». Такие способы устранения головной боли, как мази, чаи, травы, эксперт считает малоэффективными.

В декабре стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что головная боль после пробуждения может быть следствием бруксизма — заболевания, связанного с гиперфункцией жевательных мышц ночью.