Аргентинский композитор Сесар Иселья умер в возрасте 82 лет
Аргентинский композитор и автор песни, которая стала неофициальным «гимном» Латинской Америки, Сесар Иселья скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщило министерство культуры страны в Twitter в четверг, 28 января.
В заявлении ведомства указывается, что Иселья был одним из величайших представителей латиноамериканского фольклора, а также создателем незабываемых песен.
Как пишет газета Nation, композитор умер в Буэнос-Айресе. Отмечается, что в последние годы он страдал от хронической кардиопатии. В 2012 году он был назначен послом латиноамериканской популярной музыки.