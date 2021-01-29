Аргентинский композитор Сесар Иселья умер в возрасте 82 лет

Аргентинский композитор и автор песни, которая стала неофициальным «гимном» Латинской Америки, Сесар Иселья скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщило министерство культуры страны в Twitter в четверг, 28 января.

Despedimos a César Isella, uno de los máximos referentes de nuestro folclore



Fue creador de inolvidables canciones, integrante de Los Fronterizos y una de las figuras del Movimiento del Nuevo Cancionero.



En 2012 fue nombrado como Embajador de la Música Popular Latinoamericana. pic.twitter.com/fYn2zBRIRT — Cultura Nación (@CulturaNacionAR) January 28, 2021

В заявлении ведомства указывается, что Иселья был одним из величайших представителей латиноамериканского фольклора, а также создателем незабываемых песен.

Как пишет газета Nation, композитор умер в Буэнос-Айресе. Отмечается, что в последние годы он страдал от хронической кардиопатии. В 2012 году он был назначен послом латиноамериканской популярной музыки.