Инфекционист перечислил ложные симптомы коронавируса

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский назвал симптомы, которые часто принимаются за проявления коронавирусной инфекции, но они являются ложными. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, для определенной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы, тогда как при коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и легкие.

«Тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться», — сказал медик.

Второй синдром, который бывает при ОРВИ, — интоксикационный, отметил врач. Так, головная боль, ломота в теле, повышение температуры могут сопутствовать любой инфекции.

При коронавирусе проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же. Поэтому в таком случае необходимы лабораторные исследования.

Специалист добавил, что люди с повышенной тревожностью часто склонны думать, что у них коронавирус. Они могут ощущать симптомы COVID-19 и быть при этом совершенно здоровыми.

Ранее в январе врачи назвали признаки заражения «британским» штаммом коронавируса. В частности, пациенты, у которых был выявлен «британский» штамм коронавируса, реже жалуются на потерю вкуса и обоняния. При этом среди них более распространены кашель, боль в горле, усталость, мышечные спазмы и лихорадка.