Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества
Мир
Трамп провел встречу с лидером республиканцев в палате представителей
Мир
Глава полиции Огайо ушел в отставку через месяц после убийства афроамериканца
Мир
Эксперты в ФРГ не рекомендовали вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
Общество
Глава Ростуризма предсказала появление мировой моды на отдых в России
Мир
В Сербии возмутились разрушением памятника Маргелову в Приднестровье
Экономика
Источник сообщил о заморозке обсуждения параметров демпферного механизма на год
Экономика
Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара из-за спекуляций
Общество
В Подмосковье до утра 29 января ожидается ледяной дождь и гололедица
Сюжет:

Инфекционист перечислил ложные симптомы коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский назвал симптомы, которые часто принимаются за проявления коронавирусной инфекции, но они являются ложными. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Превентивные замеры: как в РФ сформируют иммунитет у 60% населения
Улучшение эпидемиологической ситуации в стране дает предпосылки для отмены ряда ограничений

По словам специалиста, для определенной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) характерно поражение какого-то одного отдела дыхательной системы, тогда как при коронавирусе чаще всего поражаются носовая полость и легкие.

«Тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться», — сказал медик.

Второй синдром, который бывает при ОРВИ, — интоксикационный, отметил врач. Так, головная боль, ломота в теле, повышение температуры могут сопутствовать любой инфекции.

При коронавирусе проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же. Поэтому в таком случае необходимы лабораторные исследования.

Специалист добавил, что люди с повышенной тревожностью часто склонны думать, что у них коронавирус. Они могут ощущать симптомы COVID-19 и быть при этом совершенно здоровыми.

Ранее в январе врачи назвали признаки заражения «британским» штаммом коронавируса. В частности, пациенты, у которых был выявлен «британский» штамм коронавируса, реже жалуются на потерю вкуса и обоняния. При этом среди них более распространены кашель, боль в горле, усталость, мышечные спазмы и лихорадка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021