Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать покончившего с собой стендап-комика Александра Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном.

О смерти артиста стало известно утром 25 января. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее рассказала, что он лечился от алкогольной зависимости.

«Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: «Мама, я счастливый человек». Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: «Мама, стендап всегда будет, они (коллеги. — Ред.) всегда будут любимыми», — цитирует мать комика «Пятый канал».

По ее словам, сын прожил счастливую жизнь: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.

Мать Шаляпина также обратилась к артистам, страдающим от пагубных привычек.

«Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления!» — сказала она.

Тело Шаляпина в квартире на Хорошевском шоссе обнаружила в ночь на 25 января его супруга. После чего позвала на помощь соседа. Именно он обратился в полицию, сообщив, что, по предварительным данным, Шаляпин покончил с собой. Позднее версию о самоубийстве подтвердила и супруга стендап-комика.

Позднее стало известно, что актер вернулся в Москву 21 января и между ним и его женой состоялся серьезный разговор, после супруга артиста уехала на дачу, где и находилась до приезда в столицу в понедельник.