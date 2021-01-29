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Глава полиции Огайо ушел в отставку через месяц после убийства афроамериканца

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Глава полиции города Колумбус в американском штате Огайо Томас Кинлан ушел с поста через месяц после того, как один из сотрудников полиции застрелил безоружного афроамериканца Андре Хилла. Об этом сообщила местная газета Columbus Dispatch.

47-летнего темнокожего мужчину в декабре 2020 года застрелил полицейский Адам Кой. Сотрудник полиции был отстранен от службы после того, как выяснилось, что он включил свой нагрудный видеорегистратор только после смертельного ранения Хилла.

Позже Кой был уволен. Кинлан назвал убийство мужчины бессмысленной жестокостью и добавил, что ее можно было предотвратить.

Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер высказал об отставке Кинлана и заявил, что бывший глава полиции не смог оправдать его ожидания, а также ожидания общества.

В конце мая в США начались массовые акции против расизма и полицейского произвола на фоне гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания. Вскоре митинги переросли в столкновения с полицией, мародерство и вандализм.

Несмотря на это, в стране произошел еще ряд похожих инцидентов. Так, в августе сотрудники полиции застрелили темнокожего мужчину при задержании в штате Луизиана, а в сентябре афроамериканца застрелили офицеры в Вашингтоне.

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