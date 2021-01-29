Рециркуляторы установлены в общественном транспорте Ульяновска

Рециркуляторы для обеззараживания воздуха установлены в 91 трамвае и 26 троллейбусах Ульяновска. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции продолжается регулярная дезинфекция подвижного состава общественного транспорта, передает ulpravda.ru.

«Санитарная обработка трамваев и троллейбусов проводится дважды в смену на территории депо, а также до четырех раз за день на конечных остановках», – отметил директор «Ульяновскэлектротранса» Александр Мясников.

Бактерицидные рециркуляторы работают, когда пассажиры находятся в салоне, но при этом никакого вредного воздействия не оказывают. До конца февраля планируется оборудовать такими приборами 180 трамваев и 60 троллейбусов. Установка производится по поручению губернатора Сергея Морозова. Этот вопрос рассматривался в ноябре прошлого года на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.