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Финансист дал советы по грамотному инвестированию средств

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Наиболее рискованной инвестицией является вложение в криптовалюту и любые инструменты, которые демонстрируют резкие – до тысячи процентов в краткосрочном периоде – колебания. Об этом рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

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Финансист подчеркнул, что инвестировать можно в валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. По его словам, главное не забывать о соотношении «выгода-риск», когда чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность все потерять.

«Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это – вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты», — пояснил Иванов.

Специалист отметил, что наиболее консервативным видом инвестиций считается покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Он пояснил, что такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли.

Иванов подчеркнул, что важно разбираться в фондовом рынке и не инвестировать в то, чего вы не понимаете.

Ранее в январе финансовый советник Анна Харченко рассказала, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в разнообразии рыночных инструментов, тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать.

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