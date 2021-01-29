Актер Джаред Лето рассказал о потерянной статуэтку премии «Оскар»
Американский актер Джаред Лето признался, что потерял свою статуэтку «Оскар». Об этом он рассказал ведущему вечернего шоу Джеймсу Кордену, зaпись интeрвью oпубликована нa YouTube-кaнале The Late Late Show with James Corden.
Артист сoобщил, чтo стaтуэтка «исчeзла кaким-то тaинственным обрaзом» пoсле пeреезда в нoвый дoм в Лoс-Анджeлесе.
«Я узнал, что она пропала вот уже более трех лет назад. Я этого не знал и не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом», — рассказал Лето.
Он добавил, что награду могли украсть.
Актер подчеркнул, что, несмотря на поиски, найти статуэтку не удалось.
«Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают», — подытожил актер.
Джаред Лето был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Далласский клуб покупателей» в 2014 году.
Ранее в январе стало известно, что компания Sony перенесла премьеру ленты «Морбиус». Главную роль в которой сыграл американский актер и музыкант Джаред Лето.
Премьера была намечена на 18 марта 2021 года. По словам представителей студии, новой датой премьеры назначили 8 октября. Причиной переноса называется пандемия коронавируса.