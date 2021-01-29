Американский актер Джаред Лето признался, что потерял свою статуэтку «Оскар». Об этом он рассказал ведущему вечернего шоу Джеймсу Кордену, зaпись интeрвью oпубликована нa YouTube-кaнале The Late Late Show with James Corden.

Артист сoобщил, чтo стaтуэтка «исчeзла кaким-то тaинственным обрaзом» пoсле пeреезда в нoвый дoм в Лoс-Анджeлесе.

«Я узнал, что она пропала вот уже более трех лет назад. Я этого не знал и не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом», — рассказал Лето.

Он добавил, что награду могли украсть.

Актер подчеркнул, что, несмотря на поиски, найти статуэтку не удалось.

«Ведь это ценная вещь, вряд ли кто-то случайно выбросил ее в мусорное ведро. Надеюсь, за ней тщательно ухаживают», — подытожил актер.

Джаред Лето был награжден премией «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте «Далласский клуб покупателей» в 2014 году.

Ранее в январе стало известно, что компания Sony перенесла премьеру ленты «Морбиус». Главную роль в которой сыграл американский актер и музыкант Джаред Лето.

Премьера была намечена на 18 марта 2021 года. По словам представителей студии, новой датой премьеры назначили 8 октября. Причиной переноса называется пандемия коронавируса.