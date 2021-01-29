Тематические «Тройки» выпустят к объединению транспортных систем Москвы и области

В честь объединения транспортных систем Москвы и области, которое намечено на 1 февраля, выпустят ограниченную серию карт «Тройка». Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что приобрести такие карты можно будет на автовокзалах. С 1 февраля пассажиры смогут оплатить поездки в Подмосковье по тарифу «Кошелек» на городских маршрутах. В настоящее время там действует «плоский тариф», который списывает оплату на входе.

Всего в Подмосковье насчитывается свыше 300 таких маршрутов. Уточняется, что «Тройка» заработает на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации после того, как специалисты завершат тестирование и будет запущен второй этап, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, столичная билетная система способствует повышению качеств транспортных услуг в регионе, а миллионы жителей, вынужденные каждый день ездить в Москву и обратно в область, смогут пользоваться одной картой.

Ранее 28 января сообщалось, что запустить карту «Тройка» на всех 53 городских маршрутах в регионе в Московской области намерены с 1 февраля.

18 января Ликсутов заявил, что свыше 25 российских регионов выразили заинтересованность в интеграции транспортной московской билетной системы с картой «Тройка».