Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Директор Театра имени Вахтангова подтвердил смерть Ланового
Мир
Украина ввела новые антироссийские санкции
Мир
Байден назначит бывшего помощника Обамы спецпосланником по Ирану
Мир
Генсек ООН сделал прививку от коронавируса
Экономика
Число судебных дел из-за утечек данных удвоилось
Экономика
Мобильные операторы сократили 1700 салонов за год
Авто
Спрос на китайские автомобили в России вырос на 43,1% в 2020 году
Мир
В США не считают штамм из ЮАР вызывающим более тяжелое заболевание
Спорт
Организаторы подтвердили проведение ЧМ по фигурному катанию в марте

Учредитель управляющей компании в Саратове похищала деньги жильцов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Саратове рассмотрит дело 47-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении и легализации денежных средств. По данным региональной прокуратуры, женщина была учредителем управляющей организации, которая обслуживала 57 многоквартирных домов в Ленинском районе.

Следователи выяснили, что в период с сентября 2016 по июль 2018 года женщина похитила поступившие от жильцов в качестве оплаты за потребленные теплоэнергоресурсы денежные средства в сумме более 5 млн рублей, передает ИА «Взгляд-инфо». После этого злоумышленница перечислила их на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц.

«Кроме того, являясь учредителем еще одной управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в Саратове и Саратовской области, директором которой являлся ее сын, обвиняемая похитила свыше 2,1 млн рублей. На эти деньги она оплатила приобретение кондитерских изделий, мягких игрушек ручной работы, услуг по подготовке ее собак к участию в выставках, а также питание сотрудников аффилированных ей организаций», – говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021