Учредитель управляющей компании в Саратове похищала деньги жильцов

Суд в Саратове рассмотрит дело 47-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении и легализации денежных средств. По данным региональной прокуратуры, женщина была учредителем управляющей организации, которая обслуживала 57 многоквартирных домов в Ленинском районе.

Следователи выяснили, что в период с сентября 2016 по июль 2018 года женщина похитила поступившие от жильцов в качестве оплаты за потребленные теплоэнергоресурсы денежные средства в сумме более 5 млн рублей, передает ИА «Взгляд-инфо». После этого злоумышленница перечислила их на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц.

«Кроме того, являясь учредителем еще одной управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в Саратове и Саратовской области, директором которой являлся ее сын, обвиняемая похитила свыше 2,1 млн рублей. На эти деньги она оплатила приобретение кондитерских изделий, мягких игрушек ручной работы, услуг по подготовке ее собак к участию в выставках, а также питание сотрудников аффилированных ей организаций», – говорится в сообщении прокуратуры Саратовской области.