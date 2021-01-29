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В Сербии возмутились разрушением памятника Маргелову в Приднестровье

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Глава общества сербско-русской дружбы «Cлaвянская уния» Роберт Ресанович в четверг, 28 января, назвал разрушение памятника Герою Советского Союза, бывшему командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии Василию Маргелову в приднестровском городе Дубоссары оскорбительным актом вандализма. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, «Легендарный «дядя Вася» — гордость не только советской и российской армии, но и является частью сербской истории, особенно города Панчева, который был освобожден от фашистов 49-й дивизией под командованием Маргелова.

Ресанович отметил, что в Панчеве глубоко чтят память о Маргелове, поэтому в марте 2019 года город по инициативе общества «Славянская уния» присвоил одной из центральных площадей имя Василия Маргелова.

«Мы обязаны решительно бороться как против вандализма, направленного на исторические памятники, так и против попыток переписывания истории и ревизии вклада российского и сербского народов в освобождение мира от фашистов во Второй войне… В настоящее время мы добиваемся установки в нашем городе памятника легендарному военачальнику, надеемся, что в скором времени этот памятник появится на площади имени Маргелова», — заявил общественный деятель.

В промышленном городе Панчево на левом берегу Дуная в конце Второй мировой войны располагался один из основных узлов немецкой обороны. Город был освобожден 6 октября 1944 года 49-й дивизией под командованием Маргелова, во время этой операции погибли 124 красноармейца. Сейчас на площади, названной именем Маргелова, находится обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города.

28 января стало известно, что вандалы разбили памятник Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову в городе Дубоссары в Приднестровье. Верхняя часть мемориальной стелы была разломана на множество фрагментов, разбита и передняя часть основания памятника, на которой был изображен символ Воздушно-десантных войск. По факту вандализма проводится доследственная проверка.

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