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В Подмосковье до утра 29 января ожидается ледяной дождь и гололедица

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В Московской области ожидается ледяной дождь и гололедица до утра пятницы, 29 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья на своей странице в Telegram.

«До 10:00 29 января местами в Подмосковье ожидается ледяной дождь. На дорогах гололедица», — сообщает агентство городских новостей «Москва 24».

Водителей попросили быть аккуратными на дорогах, снижать скорость на поворотах и избегать маневров.

28 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что мягкая снежная зима с комфортными морозами — до минус 6 градусов днем — ожидается в Москве в феврале. По его словам, в Москве и Центральной России в феврале среднемесячная температура воздуха превысит многолетнюю климатическую норму на градус-полтора.

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