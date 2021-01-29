В Новой Зеландии стартовали съемки кинокомикса «Тор: Любовь и Гром»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити сообщил о начале съемок фильма «Тор: Любовь и Гром». Об этом он написал на своей странице в Instargram.

«Все началось правильно с церемонии «Добро пожаловать в страну» от танцоров гамай из племени Гадигал и Бидиагал и выступления каракии из Те Арангануи. Я призываю всех кинематографистов находить коренные народы и взаимодействовать с ними при съемках ваших фильмов. Это того стоит, и это правильное решение. Маори Ора!» — написал режиссер.

Не уточняется, планирует ли Вайтити снять Маори в будущем кинокомиксе, отмечает телеканал «360».

Пост о стартовавших съемках опубликовал в своем Instagram опубликовал и австралийский актер Крис Хемсворт, исполнитель главной роли.

Сюжет никто из них не разглашает. Тем не менее, ранее создатели подтвердили, что в фильм вернутся Натали Портман, а также персонажи из фильмов «Стражи Галактики».

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» намечена на 6 мая 2022 года.

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